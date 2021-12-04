Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te tamamlanan ve yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açılışını yaptığı tesisler arasında Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi de bulunuyor. Söz konusu tesisin yatırım bedeli 102 milyon Dolar seviyesinde.

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. Söz konusu tesis ile birlikte ithalatın yüzde 40'ının karşılanması bekleniyor. Tesis ilk planda 30 bin ton, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

7 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye'nin ilk çinko üretim tesisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023’e kadar tamamlanacak olan bu tesisler ile birlikte yatırım tutarının 500 milyon dolara, sağlanan istihdamın da 7500 kişiye ulaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmamızın sahibi Fikret Bey’in memleketine böyle bir yatırım kazandırması ayrıca önemlidir.

Bölgemizin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya bugün ayrıca davet ediyorum. Bu tesisin de bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum.

Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Bu tesisin yapımına destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, inşallah bol üretim diliyorum.

Bol üretimin dışında dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek Allah'tan niyaz ediyorum. Kazancınız bol olsun geleceğiniz aydınlık olsun diyorum." açıklamasında bulundu.