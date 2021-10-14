Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
14 Ekim 2021, Perşembe 21:36 Son Güncelleme:
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850 bin küçük esnafı rahatlatacak Vergi Usulü Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak.