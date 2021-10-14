Ekonomi Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi

Ekonomi

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 21:36 Son Güncelleme:
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850 bin küçük esnafı rahatlatacak Vergi Usulü Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak.


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