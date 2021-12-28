Türkiye Binlerce ölü balık kıyıya vurdu! Korkutan tablo sonrası inceleme başlatıldı

Binlerce ölü balık kıyıya vurdu! Korkutan tablo sonrası inceleme başlatıldı

Türkiye

Binlerce ölü balık kıyıya vurdu! Korkutan tablo sonrası inceleme başlatıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan incelenmesi için numune aldı. Araştırmanın sonucuna göre, toplu balık ölümlerinin nedeni belli olacak.

28 Aralık 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan Aslantaş Barajı'nın Kadirli ilçesi Kızyusuflu ve Karatepe köyleri arasında kalan bölümündeki gölde kıyıya vuran yüzlerce balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Baraj gölündeki sudan ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alındı. Su örneği Hatay İl Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü'ne, ölü balıklardan numuneler ise Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araştırmanın sonucuna göre, toplu balık ölümlerinin nedeni belli olacak.

DHA

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