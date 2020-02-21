Türkiye Binlerce pasaporttan idari tedbir kararı kalktı

Binlerce pasaporttan idari tedbir kararı kalktı

Türkiye

Binlerce pasaporttan idari tedbir kararı kalktı

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son duyuruda 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi.

21 Şubat 2020, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı binlerce pasaportta bulunan idari tedbir kararı hakkında yeni bir duyuru paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazıda, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

İHA


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