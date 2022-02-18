'Kırmızı Oda' dizisi final yapan Binnur Kaya, ekrana ara vermeden başka bir yapımla anlaştı. Oyuncu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisine dahil oldu. Oyuncu yapımda yine 'Doktor Hanım' karakteriyle boy gösterecek. Fragmanı ortaya çıkan dizide Doktor Hanım'ın yanına giden Gülben'in "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözleri dikkat çekiyor.

VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda’nın final haberini dizinin Doktor Hanım’ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda‘ya veda paylaşımı yapan Kaya, “Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.



