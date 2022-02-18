Magazin Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu

Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu

Magazin

Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu

Sevilen dizi Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla başrol oyuncusu Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım rolüyle başka bir dizinin kadrosuna dahil oluyor.

18 Şubat 2022, Cuma 23:00 Son Güncelleme:
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'Kırmızı Oda' dizisi final yapan Binnur Kaya, ekrana ara vermeden başka bir yapımla anlaştı. Oyuncu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisine dahil oldu. Oyuncu yapımda yine 'Doktor Hanım' karakteriyle boy gösterecek. Fragmanı ortaya çıkan dizide Doktor Hanım'ın yanına giden Gülben'in "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözleri dikkat çekiyor.

VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda’nın final haberini dizinin Doktor Hanım’ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda‘ya veda paylaşımı yapan Kaya, “Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/CaAzfgSg9VX/?utm_source=ig_web_copy_link


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