Biontech aşısının 2. dozu ile ilgili dünyada farklı ülkelerde farklı süreler uygulanıyor. Türkiye’de de ilk olarak 28 gün olarak belirlenen Biontech 2. Doz süresi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile değiştirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Alman Biontech firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ile yapılan görüşmelerde Biontech aşısının ikinci doz süresine ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

BİONTECH 2. DOZ SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Türkiye’de nisan ayından bu yana uygulanmaya başlanan Biontech aşısının 2. doz süresi ilk başta 28 gün olarak düzenlenmişti. Pek çok kişi ikinci doz aşılarını yaptırmak için gün sayarken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Biontech aşısının iki doz arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak düzenlendiği duyuruldu.

BİONTECH İKİNCİ DOZ AŞI KAÇ HAFTA DA YAPILMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in bir araya geldiği görüşmede, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı dile getirildi.

Bu çerçevede haziran ayında ülkemize gelen BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği kaydedildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

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