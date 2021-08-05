Türkiye’de Biontech ve Sinovac olmak üzere iki çeşit covid aşısı kullanılıyor ve vatandaşlar istediği aşıyı seçebiliyor. Bakan Koca, Sinovac aşısının tedarikinde bir sorun olmadığını ancak Biontech’te gecikmeler yaşanabileceğini kaydetmişti. Şimdi pek çok kişi internet üzerinden, Biontech aşısı bitti mi? Biontech için aşı randevusu alınıyor mu? araştırması yapıyor…

BİONTECH İÇİN AŞI RANDEVUSU ALINIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı tedariki hakkında yaptığı açıklamada, Biontech aşısının, üretimde yaşanan aksama nedeniyle Türkiye'ye sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında, 4 gün azalma olduğunu kaydetti.

Aşıların gelmeye başladığını kaydeden Bakan Koca, 13 milyon doza yakın aşının pazartesi gününe kadar teslim alınacağını ve Cuma günü normal hıza dönüleceğini kaydetti.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak isteyenler telefon ile ALO 182’yi arayarak randevu işlemlerini tamamlayabilirler.

Aşı randevusu almak için kullanılan MHRS uygulamasında ise vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi sisteme giriş yaparak aşı randevusu oluşturabiliyor.

MHRS ile aşı randevusu almak için sisteme giriş yapmanı gerekiyor. Ancak daha önce üye olmadıysanız üyelik işlemini tamamlamalısınız. MHRS ekranında geldikten sonar “Randevu al” butonuna tıkladıktan sonra “Üye ol” seçeneği çıkınca buraya tıklayın ve sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girin ve şifrenizi oluşturun.

Sonrasında yeniden MHRS’ye giriş yapın ve “Randevu al” seçeneğine tıklayın. Burada Biontech veya Sinovac aşısını ve nerede aşı olmak istediğinizi seçerek randevunuzu tamamlayabilirsiniz.

Randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra sistemde kayıtlı olan e-posta ve telefon numaranıza Sağlık Bakanlığı tarafından randevu bilgilerinizi içeren bir mesaj gelecektir.