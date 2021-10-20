Dünya Biontech aşısı için önemli açıklama! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Biontech aşısı için önemli açıklama! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Dünya

Biontech aşısı için önemli açıklama! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele konusunda en etkili yollardan biri olan aşılama ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) çok önemli bir paylaşım yapıldı. Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyuruldu.

20 Ekim 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi. Öte yandan özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü.

CDC, COVID-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.

Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olasılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının enfeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.


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