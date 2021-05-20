BioNTech aşısı mutasyonlara etkili mi?

Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar iki aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş kişiler için üç aydan sonra bir doz yeterli olabilir. Üçüncü doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sorsa verirsek yeter. Türkiye'de yapılan aşı kampanyasında en çok kişi 6. 7. 8. ayda aşı olacağı için 2022'de üçüncü doz olabilir.



