Türkiye BioNTech aşısı mutasyonlara etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyonlara etkili mi?

Türkiye

BioNTech aşısı mutasyonlara etkili mi?

Prof. Dr. Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası BioNTech aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor." dedi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 21:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar iki aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş kişiler için üç aydan sonra bir doz yeterli olabilir. Üçüncü doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sorsa verirsek yeter. Türkiye'de yapılan aşı kampanyasında en çok kişi 6. 7. 8. ayda aşı olacağı için 2022'de üçüncü doz olabilir.

İlgili Haberler
Türkiye'de aşılamada son durum ne? Bakanlık açıkladıSon dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama: 4 ayda 120 milyon doz aşı gelecek


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hayret
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'de aşılamada son durum ne? Bakanlık açıkladı