Türkiye BioNTech aşısında üçüncü doz geliyor! Başvuru yapıldı…

BioNTech aşısında üçüncü doz geliyor! Başvuru yapıldı…

Türkiye

BioNTech aşısında üçüncü doz geliyor! Başvuru yapıldı…

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

09 Temmuz 2021, Cuma 07:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
15 Temmuz’a doğru
Rauf Tamer
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Feci kaza...