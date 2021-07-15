Biontech aşısının 2. dozu aşılama uygulamalarının başından bu yana değişiklik gösteriyor. Aşı tedarikindeki sıkıntıların aşılmasının ardından aşının iki dozu arasındaki süre de değişiklik gösteriyor. Son değişiklik 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında yapıldı. Bakan Koca, Biontech aşısının iki doz arasının ne kadar olduğunu açıkladı…

BİONTECH AŞISININ 2. DOZU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurban Bayramı öncesindeki son Bilim Kurulu toplantısı 14 Temmuz Perşembe günü gerçekleşti. Toplantıda, Bayramda alınacak tedbirler, koronavirüs vaka sayıları ve aşılama oranları gibi birçok konu ele alındı. Tüm bunlarla birlikte, aşılama takviminde de değişikliğe gidildi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Biontech aşısının ilk dozunu olanların, 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabileceklerini kaydetti.

Böylelikle yeni yapılan değişiklikle, Biontech aşısının iki doz arası 3 hafta olarak güncellendi.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Biontech aşısının yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzerlik göstermektedir. Klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen yan etkiler şunlardır:

Yorgunluk,

Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı

Titreme,

Baş ağrısı,

Ateş,

Kas ağrıları,

Eklem ağrısı

Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

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