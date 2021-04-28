Türkiye BioNTech aşısının ikinci dozu için erteleme kararı alındı

BioNTech aşısının ikinci dozu için erteleme kararı alındı

Türkiye

BioNTech aşısının ikinci dozu için erteleme kararı alındı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında BioNTech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek.

28 Nisan 2021, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı. Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

İkinci doz randevuları ertelenecek

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak. Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neye benziyor?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı