Biontech aşısından sonra kol ağrısı sıklıkla görülüyor. Ancak bu yan etki Covid’in sağlığa verdiği zararlarla karşılaştırıldığında oldukça basit kalıyor. Uzmanlar, Biontech aşısının yan etkilerinin kısa süreli ve tedavi gerektirmeyecek durumlar olduğunu kaydederken, aşının yan etkilerini geçirmek için günlük yaşamda uygulanacak tavsiyeler veriyor…

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Biontech aşısının yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzerlik göstermektedir. Klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen yan etkiler şunlardır:

Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Titreme,

Kas ağrıları,

Ateş,

Eklem ağrısı

Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.





COVİD AŞISININ YAN ETKİLERİ NASIL GEÇER?

Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.

Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.

Sık görülen bir diğer yan etki ise yorgunluktur. Bunun için ise mümkünse bol bol dinlenmek ve bol sıvı tüketmek iyi gelecektir.

Hafif ateş ve titreme karşısında yeterince sıvı tüketimi ve istirahat faydalı olurken, yine belirlenen sürenin ardından parasetamol içeren ağrı kesici almanız önerilmektedir.

Aşının ardından bir hafta içinde baş ağrısı gelişmesi durumunda sadece parasetamol içeren bir ağrı kesici alınması yeterli olacaktır.

Kas ve eklem ağrısı için de istirahat, yeterli sıvı alımı ve parasetamol içeren ağrı kesici tavsiye ediliyor.

Aşıdan sonra bir hafta içinde ishal ve kusma gelişecek olursa elektrolit dengesinin korunması adına ağızdan sıvı ve gıda almanız faydalı olacaktır.

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