İlk doz Biontech aşısı olan vatandaşlar, ikinci doz için randevularını alıyor. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında Biontech aşısının iki doz arasındaki süresinin kısaltıldığı ifade etti. Bunun üzerine, Biontech ikinci doz süresine dair araştırmalar yoğunlaştı. İşte, 2. doz covid aşısına ilişkin merak edilenler…

BİONTECH İKİNCİ DOZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 30 Haziran Çarşamba günü toplandı ve önemli kararlara imza atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Biontech aşısının ikinci dozunun 4 hafta sonra yapılabileceğini duyurdu.

Buna göre, ilk doz Biontech aşısını olan vatandaşlar, ikinci doz için 4 hafta sonrasına randevu alabilecekler.

“AŞIYI OLAN VATANDAŞLARIMIZ OLUMLU TECRÜBELERİNİ PAYLAŞARAK TEREDDÜT YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMALI”

Son günlerde aşı karşıtlığı konusunun gündemde tutulmaya çalışıldığına dikkati çeken Koca, Türkiye'nin çocukluk çağı aşılarında yüzde 98 gibi bir aşılama oranına sahip olduğuna işaret etti.

Koca, böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmenin sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı. Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk."

Salgının sonuna yaklaşıldığını belirten Koca, "Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır." dedi.

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