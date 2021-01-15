BioNTech, Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg’daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi. Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech’in vereceği kaydedildi. Eylül 2020’de İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten tesisi satın alan BioNTech’in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

AA