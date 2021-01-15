BioNTech, Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
15 Ocak 2021, Cuma 20:01 Son Güncelleme:
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Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg’daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi. Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech’in vereceği kaydedildi. Eylül 2020’de İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten tesisi satın alan BioNTech’in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.
AA