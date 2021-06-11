Çinli Sinovac aşısı inaktif bir aşı Alman Biontech aşısı ise mRNA aşısı. Her iki aşı da koronavirüse karşı etkin bir koruma sağlıyor. Diğer yandan uzmanlar kişinin sağlık durumuna göre, Biontech veya Sinovac aşısını tercih etmesi konusunda tavsiyede bulunuyor. Peki, kimler Biontech, kimler Sinovac tercih etmeli? İşte uzman görüşüyle konunun ayrıntıları…

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? KİMLER HANGİ AŞIYI TERCİH ETMELİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı kimlerin hangi aşıyı tercih etmesi gerektiği yönünde bilgi verdi. Doç. Dr. Savaşçı’nın aktardığı bilgilere göre,

Bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullananlar,

Kemoterapi alanlar,

Kanser tedavisi görenler,

Daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirenlerin ilk tercihi Sinovac olmalı.

Sağlıklı,

Hiçbir hastalığı olmayanlar,

Kronik hastalığı olup da yukarıda sayılan hastalığı bulunmayanlar Biontech aşısını tercih etmeli.





SİNOVAC İNAKTİF BİONTECH mRNA, AŞIDIR

Covid-19 aşılarının insanları yoğun bakıma düşürmeme konusunda yüzde 100 etkili olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen “Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak, pandeminin aktivasyonlarını yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Covid-10 aşıları pandemi ile mücadelede en önemli silah olarak gösteriliyor. Şu an Türkiye’de uygulanan “Biontech” ve “Sinovac” aşılarının da arasında çok ciddi bir fark olmadığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, aşı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 aşının dezavatanjları ve avantaj olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasında temiz içme suyu kullanımı haricinde insanlığın hastalıkla mücadelesinde antibiyotiklerde dahil olmak üzere en önemli buluş aşılardır, diyor. Bu aşılarda iki tane ana grup mevcuttur. Bir inaktif aşıları diyoruz, bir mRNA aşılar diyoruz. Bunu biraz daha pratik bir dille yaparsa Çin aşısı inaktif, Biontech aşısı mRNA aşıdır. Bu mRNA aşıları vücuttaki immün sistemini uyaracak protein moleküllerini direkt olarak vermek yerine RNA’sını veriyoruz. İnaktif aşılarda ise virüs yeterli miktarda üretiliyor. Sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor. Bunları sadece RNA değil de tüm yapısındaki veriyorsunuz. Tabii, iki aşının da avantaj ve dezavantajları var. İnaktif aşılarda bir dezavantaj şu şekilde var: Uzun süre alıyor. Yani inaktif aşıyı üretmek, öldürmek belki 6 ay belki 8 ay sürebiliyor. mRNA aşılarında modern teknikler kullanıldığı için belki 15 gün gibi kısa sürede bunu üretme şansı var. Varyantları karşı kısa sürede ufak bir değişikle tekrardan üretime sokulabiliyor. Şu aşı daha iyi sonuç veriyor diye bir şey demek çok mümkün değil. Bu aşılar bize şunu göstermiştir: Sizi yoğun bakıma düşürmemek adına %100 etkililerdir. Her iki aşı grubu bunda etkilidir” şeklinde konuştu.

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