Alman aşısı Biontech’in mi ve Çin aşısı Sinovac’ın mı daha iyi olduğu hangi covid aşısının daha etkili olduğu son zamanlarda sıklıkla konuşulan konular arasında geliyor. Ancak uzmanlar, her iki aşının da koronavirüse karşı etkili olduğu ve hangisi olursa olsun mutlaka aşı olunması gerektiğinin altını çiziyor.

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI HANGİ AŞI DAHA İYİ? HANGİ COVİD AŞISI DAHA ETKİLİ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki uzmanların üzerinde hem fikir olduğu konu her iki aşının etkinlik oranı çok yüksek bu nedenle hangi aşıyı olma imkanı varda vatandaşlar beklemeden covid aşısını olmalı.

Diğer yandan oran açısından bakıldığında yapılan çalışmalar Biontech’in koruyuculuk oranının sadece yüzde 10 oranında yüksek olduğunu gösteriyor. Hangi covid aşısı tercih edilmeli sorusunun cevabı ise, kişi sağlık durumna bağlı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı kimin hangi aşıyı tercih etmesi yönünde şu tavsiyelerde bulundu:

Kemoterapi alanlar,

Bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullananlar,

Kanser tedavisi görenler,

Daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirenlerin ilk tercihi SİNOVAC olmalı.

Sağlıklı,

Hiçbir hastalığı olmayanlar,

Kronik hastalığı olup da yukarıda sayılan hastalığı bulunmayanlar BİONTECH aşısını tercih etmeli.

BİONTECH VE SİNOVAC AŞILARININ FARKLARI NELERDİR?

SİNOVAC GİBİ İNAKTİF AŞILARIN ÖZELLİKLERİ

Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

2-8°C’de saklanabilir.

Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

BİONTECH GİBİ MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARIN ÖZELLİKLERİ

Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mRNA’larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C’de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C’de saklanabiliyor olmasıdır.

Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

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