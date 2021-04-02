Biontech-Pfizer aşısı Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Hastanelerde randevuları olanlar sabah 10 itibariyle aşı olmaya geldi. CNN TÜRK Muhabiri Dilay Dilaver ve Kameraman Mehmet Bulut ilk aşı olanları takip etti. Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten aşılamayla ilgili son bilgileri aldı.

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Türkiye'nin Almanya'dan getirttiği 2,8 milyon doz BionTech aşısının ilk dozları uygulanmaya başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmak isteyenler, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, hastane önünde sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sırası gelenlere BioNTech aşılarının ilk dozları uygulandı.

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