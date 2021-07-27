Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de ilk doz aşı uygulananların sayısı 39 milyon 948 bin 963, iki doz aşı uygulananların sayısı ise 24 milyon 439 bin 223’e ulaştı. Vatandaşlar, Sinovac veya Biontech aşısını tercih edebiliyorlar. Bu kapsamda mRNA temelli Biontec aşısının yan etkileri de sık sık araştırılıyor. Peki, Covid aşısının yan etkileri nasıl geçer?

BİONTECH AŞISININ İLK DOZ VE İKİNCİ DOZ YAN ETKİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, bugüne dek covid aşılarına ilişkin hem yürütülen klinik çalışmalarda hem de mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadı. Bununla birlikte aşılamanın ardından görülen yan etkiler sıklıkla hafif olarak tespit edildi. Bu yan etkiler;

Yorgunluk,

Baş ağrısı,

Ateş,

Titreme,

Kas/eklem ağrısı,

Kusma,

İshal,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir.

Bununla birlikte, Biontech aşısının ikinci dozundan sonra ateş daha sık görülmektedir.

Ancak çok nadir de olsa alerjik bünyeye sahip kişilerde daha farklı reaksiyonlar oluşabileceği unutulmamalıdır. Aşı uygulandıktan sonra yaklaşık yarım saat aşının yapıldığı sağlık merkezinde kalınmalı ayrıca sonrasında beklenmedik belirtiler görüldüğü takdirde en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

COVİD AŞISININ YAN ETKİLERİ NASIL GEÇER?

Covid aşısından sonra oluşabilecek yan etkiler kişiden kişiye değişmekle birlikte, basit uygulamalarla bu yan etkileri hafifletmek mümkün olabiliyor. Bunun için,

Aşı uygulanan bölgedeki ağrı/şişlik/kızarıklık için,aşı uygulanan kolunuzu yüksekte tutabilir, ıslak bir havlu ile soğuk uygulayabilirsiniz. Eğer çok rahatsız iseniz parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Aşı sonrasında oluşan yorgunluk için ise bol sıvı tüketmek ve istirahat etmek yeterli olacaktır.

Hafif ateş ve titreme gibi yan etkilerde, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Ayrıca bol sıvı tüketmek ve istirahat etmek oldukça fayda sağlayacaktır.

Baş ağrısı için parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Aşının yan etkilerinden olan kas ve eklem ağrıları için istirahat edin, yeterince sıvı aldığınızdan emin olun ve gerek duyulması halinde, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanın.

Covid aşısından sonra kusma ve ishal yaşarsanız, öncelikle bol sıvı takviyesi alın, vücudunuzun susuz kalmadığından emin olun ve ishal diyeti uygulayın.





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