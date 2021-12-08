Dünya BioNTech'ten aşı açıklaması! Omicron'a karşı etkili!

BioNTech'ten aşı açıklaması! Omicron'a karşı etkili!

Dünya

BioNTech'ten aşı açıklaması! Omicron'a karşı etkili!

Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li Pfizer ile birlikte koronavirüse karşı ürettiğini mRNA aşısının dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı aşı geliştiren ABD’li Pfizer ve ortağı Alman BioNTech firmalarından yapılan açıklamada aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtildi.

2022 MART'A KADAR YENİ AŞI ÜRETİLEBİLİR

ABD’li ve Alman firma ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde 2022 Mart’a kadar Omicron mutasyonuna karşı yeni bir aşı üretebileceklerini duyurdu.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından dün yayınlanan raporda, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.

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