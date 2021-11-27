BioNTech, 'Omicron' için söz verdi! 100 gün içinde...

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron'un aşının etkinliği konusunda bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirdi.

"EN GEÇ 100 GÜN İÇİNDE GELİŞTİRECEĞİZ"

Fox Business'ta yer alan habere göre şirketlerden yapılan açıklamada, "Aşıdan kaçabilen varyantın ortaya çıkması halinde Pfizer ve BioNTech, düzenleyici kurumların onayına tabi olarak yaklaşık 100 gün içinde bu varyanta karşı özel yapım bir aşı geliştirmeyi ve üretmeyi umuyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yeni varyant hakkında önümüzdeki 2 hafta içinde daha fazla veri toplanmasını eklediklerini belirten şirketler, varyantın daha önce gözlemlenenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu kaydetti.

Bununla beraber açıklamada, şirketlerin aşılarını yeni olası varyantlara uyarlanabilir hale getirmek için aylar önce çalışmaya başladıklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, mevcut aşıların şu anda 6 hafta içinde varyantlara uyarlanabildiği ve ilk partilerin 100 gün içinde teslim edilebileceği belirtildi.

'SÜPER VARYANT' OMİCRON

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurmuştu.

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.