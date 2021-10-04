“BiP nasıl indirilir?” ve “BİP ücretsiz mi?” gibi sorular Whatsapp’a erişim sağlayamayan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bip uygulaması, sadece Turkcell’de değil diğer tüm operatörlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor ve herkes bu uygulama ile görüntülü ve sesli sohbet imkanı buluyor. İşte, BİP hakkında merak edilen tüm detaylar…

BİP NEDİR?

BiP uygulaması Turkcell tarafından Android ve iOS kullanıcıları için geliştirilmiştir ve sadece Turkcell aboneleri değil tüm diğer operatörlerin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; Google Play, App Store, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

BİP’te, herkesle iletişim kurabilme, konum paylaşma, grup mesajlaşma, para transferi, caps yaratma, kaybolan mesaj ve oyunlar gibi birçok özellik bulunmaktadır.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

BİP, tüm operatör aboneleri tarafından Google Play, App Store ve Huawei AppGallery üzerinden kolaylıkla indirilmektedir.

Bip uygulamasını Android cihazlar için Play Store'dan indirmek için BURAYA TIKLAYIN.

Bip uygulamasını Apple Store'dan indirmek için BURAYA TIKLAYIN.

BİP ÜCRETSİZ Mİ?

BİP uygulamasını indirmek tamamen ücretsizdir. Diğer yandan Turkcell aboneleri fotoğraf, mesaj, video, ses kaydı gönderdiklerinde kotalarından düşmemektedir. Fakat diğer paylaşımları, paketleri varsa internet paketlerinden, yoksa normal mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için

Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.

BİP'TE GRUP ÖZELLİĞİ VAR MI?

BiP’te 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Grup görüşmelerini web, mobil ve tablet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

BİP GÜVENLİ Mİ?

Bip Uçtan Uca şifre güvenliği bulunmaktadır. Uygulama sunucularında mesajlarınızı yedekleme özelliğini açtıysanız, mesajlarınız şifreli olarak saklanmaktadır. Yedekleme özelliği kapalı olan kullanıcılar için mesajlar sadece iletilmek üzere süreli olarak ve şifreli şekilde saklanmaktadır.