Çin’in Henan eyaletinde büyüyen Li Jingwei (37), henüz dört yaşındayken kaçırıldı. Onu büyüten ailesine satıldı. Kaçırılan çocuk trajedilerinin yaygın olduğu ülkede son yıllarda biyolojik ailesine kavuşanlar artmıştı. Ailesini veya çocuğunu arayanlar, sosyal medyadan yardım istiyordu. Bu gelişmeden feyz alan Li, Çin’in sosyal medyası Douyin’de hikayesini paylaştı. Dört yaşına kadar büyüdüğü kasabaya dair aklına gelenleri çizdi. Bu çizimi yayınladı. Çağrısı hızla yayıldı. Yetkililer devreye girdi. Doğduğu düşünülen yerler belirlendi.

2 BİN KİLOMETRE UZAKTA

En yakın ihtimal 2 bin kilometre uzaktaki Yunnan eyaletine bağlı bir kasabaydı. Kasabadaki çocuğu kaçırılan aileler ile Li, yüz tanıma teknolojisi ile eşleştirildi. Li’nin babası ölmüştü, annesine ulaşıldı. İkisine de DNA testi yapıldı. Biyolojik bağlantıları kanıtlandı. 28 Aralık’ta görüntülü konuşma yapan ana-oğul, 1 Ocak’ta bir araya getirildi. Bu duygulu kavuşma, tüm ülkeyi ağlattı. Li, ailesini arama kararı alırken 24 yıl oğlunu arayan ve sonunda geçen yıl bulan Guo Gangtang’den etkilendiğini söyledi. Annesiyle hasret giderince babasının mezarını ziyaret edecek.

Evli ve çocuk sahibi Li, “Annemi yolda görsem tanırdım. Çok benziyoruz. Dudaklarımız ve dişlerimiz aynı” dedi.

HER YIL 20 BİN ÇOCUK

Çin’in eski tek çocuk politikası yüzünden özellikle kayıp erkek çocuk vakaları çok yaygın. Her yıl 20 bine yakın çocuk kaçırılıyor. Çocuk satın alan ailelerin çoğuna idam cezası veriliyor.