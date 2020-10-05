Bir A4 kâğıdı ile aracınızı ‘dolu’dan koruyun

2017 yılında yaşanan ve 150 bin araca hasar veren dolu yağışının ardından geçtiğimiz hafta İstanbul’da etkili olan dolu, yine binlerce aracı zarar görmesine neden oldu. Yine benzer görüntülere şahit olduk: Battaniye, halı ve karton ile sarılan arabalar… Hâlbuki doludan korunmanın yolu çok basit… Bir A4 kâğıdı sizi her türlü maddi zarardan koruyabilir. RS Servisi CEO’su Ünal Ünaldı, “Üzerinde sigorta poliçesi yazan bir A4 kâğıdı sizi doludan korur” açıklamasını yaparken, sigorta şirketleri de gösterdikleri yaklaşımla bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. “Ansızın gelen dolu sizi korkutmasın” diyen sigorta şirketleri bir taraftan acil durum alarmı vererek kriz masaları kurarken, diğer taraftan da ‘içiniz rahat olsun her türlü yanınızdayız’ mesajı verdi.

Kasko en büyük güvence

2017 yılında yaşanan dolu yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Araçlar ciddi hasar gördü, sel ve su baskınları yaşandı, çoğu evin camı kırıldı. 150 bin araç zarar gördü. Kasko poliçesi olanlar şanslıydı araçlarının tamirini yaptırabildiler kasko poliçesi olmayanlar ise yüksek ücretler ödemek zorunda kaldı.3 gün önce İstanbul’da bölgesel olarak yaşanan dolu yağışı, 2017 yılındaki kadar etkili olmasa da Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir de birçok araca hasar verdi. RS Servisi CEO’su Ünal Ünaldı, CNN Türk’te katıldığı programda serviste yoğunluk yaşadıklarını açıkladı.

30 bin araç hasar aldı

Ünaldı, “Bizim ilk belirlemelere göre hasar gören araç tahminimiz 5 bindi. İlk gün 500 araç servisimize geldi. Sayı giderek artıyor. Özellikle Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir tarafından çok yoğun başvuru geliyor. Bu sayı giderek artacak ve 10 binleri bulacak. 10 bin kaskolu araç olduğunu düşünürsek yaklaşık 30 bin aracın hasar aldığını söyleyebiliriz. Bunun 20 bininin kaskosuz 10 bininin de kaskolu olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Doludan korunmanın yolunun aslında çok basit olduğunu belirten Ünaldı, “Bir A4 kağıdı sizi doludan korur, üzerinde sigorta poliçesi yazmalı” dedi. Ünaldı, şöyle devam etti: “Kasko poliçeniz varsa dolu hasarlarını karşılar, hatta birçok sigorta şirketi de hasarsızlık indirimini bozmadan kasko kapsamında dolu hasar onarım işlemini karşılıyor.”

Bir araçta 900 göçük var

Düzeltmede 2 yöntem uyguladıklarını kaydeden Ünaldı, “Biri göçük düzeltme çubuklarıyla alttan masaj yapma yöntemiyle düzeltme tekniği. Diğeri de üstten çektirme yöntemiyle yapılan teknik. Bu ikinci teknik arkası kapalı olan bölgelerde uygulanıyor. İki yöntemle de boyasız göçük düzeltme tamiri yapılıyor. Araçlarda kesinlikle boya yapma ihtiyacı olmuyor” diye konuştu. Ünaldı, bir araçta ortalama 900 adet göçük tespit ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bir aracın 5 bin TL civarında masrafı var. Bu değişiyor ya da boyanıyor olsa 15-20 bin TL’yi bulan bir maliyeti var. Bu yöntemle hem maliyeti düşürüyoruz hem arabanın orijinalliğini koruyoruz. Böylece her iki tarafta kazanıyor. Hem sigorta şirketleri için maliyet düştü, hem de arabanın orijinalliği bozulmadı, değer kaybı oluşmadı.”

Tarım alanlarınızı da koruma altına alın

İstanbul’da yaşanan dolu yağışının ardından “Yağmur olur, dolu olur, hayat bu her şey olur. Sigortasız olmaz” diyen Türkiye Sigorta Birliği ise tarım alanları için de dolunun büyük bir risk olduğuna dikkat çekiyor. “Biliyoruz ki tarım alanınız ve ürünleriniz alın teriniz” diyen Türkiye Sigorta Birliği yüzde 50 devlet destekli tarım sigortası yaptırarak dolu riskine karşı emeklerin güvence altına alınması uyarısı yapıyor.















