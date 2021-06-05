Türkiye Bir acı haber de Hatay'dan geldi

Bir acı haber de Hatay'dan geldi

Türkiye

Bir acı haber de Hatay'dan geldi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak için gittikleri baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., boğuldu.

05 Haziran 2021, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Olay, ilçedeki Yayladağı Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu R.Ö., serinlemek için suya girdi. R.Ö.’nün sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu jandarma ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıçlarca yapılan aramada, R.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı. R.Ö.’nün cansız bedeni sudan çıkartılarak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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