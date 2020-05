Bir adam, son 464 gün boyunca her gün YouTuber MrBeast'in yüzünün olduğu bir fotoğraf yedi. Platformun en büyük hayırseverlerinden birinin dikkatini çekmek için her gün Fifty K kanalına bir video yükledi. Şaşırtıcı ama sonunda işe yaramış gibi görünüyor.

Dün kişisel Twitter hesabından söz konusu kanaldaki videoların ekran görüntülerini paylaşan MrBeast, “Bu adam son 464 gün boyunca her gün yüzümün fotoğrafını yedi. Normal insanlar üniversiteye gider. Bu adam 50.000 dolar alana kadar yüzümü yiyecek” ifadelerini kullandı.

YouTuber daha sonra Twitter'da bir anket başlattı ve takipçilerine, "adama son 464 gün boyunca yüzünün fotoğrafını yediği için 50.000 dolar vermesi gerekip gerekmediğini" sordu. Şu ana kadar ankete katılanların yüzde 80’i ‘Evet’ yanıtı vermesine rağmen MrBeast, bağış yapma konusunda hala kararsız.

MrBeast, "Ona ödeme yaparsam diğer insanlara fotoğraflarımı yemeleri için ilham verebilirim. Bunu istediğimden emin değilim. Düşünsenize, bütün gençler benim fotoğraflarımı yiyor” dedi. YouTuber aynı zamanda “Ya ona 50.000 dolar verdiğimde bunu da yerse? Dikkat etmeliyiz." dedi.

Business Insider’a konuşan QuarterFrost isimli kullanıcı, “MrBeast'in videolarının bazılarının ne kadar aşırı olduğunu fark ettim, bu yüzden kendi kendime düşündüm, 'Eh, her gün kendi fotoğraflarımı çekiyorum ve bunu 3 yıldan uzun bir süredir yapıyorum. Bir parça kağıt yiyebilir, kayda alabilir ve YouTube’a yükleyebilirim’ dedim. İşte böylece başladım” dedi.

Yapabileceğine inandığı için video serisine devam ettiğini belirten QuarterFrost, kendisini takip eden insanlar sayesinde bunun sıkıcı bir görev haline gelmediğini söyledi. QuarterFrost şimdilerde hak ettiğini düşündüğü 50.000 doları MrBeast'ten alacağı günü bekleniyor.