Bir ağaçtan bin ağaç

Zarar vermeden doğadan yararlanmayı hayat felsefesi haline getiren Japonların geliştirdiği bir teknikten bahsetmek istiyorum bu gün. Daisugi tekniği. Daisugi, Japoncada ‘sürdürülebilir ormancılık’ anlamına geliyor; 14. veya 15. yüzyılda Kyoto’da ortaya çıkan bir teknik olduğu düşünülüyor. Evlerini, ibadethanelerini, bahçe duvarlarını yaparken ahşabı sıkça kullanan Japonlar, az olan ormanlık alanlarını korumak için bu doğa dostu tekniği geliştirmiş.

KESMEYELİM BESLEYELİM

Daisugi tekniği, Japon sedir ağaçlarının belirli bir formda budanması, aşılanması ve budanan ağaçların, ürün olarak uzun ve dikey formda büyüyen ağaçlar vermesini sağlama şeklinde işliyor. Zamanla büyüyen ağaçlar kereste olarak kullanılıyor. Ana gövde hiçbir zaman kesilmiyor. Daisugi, çok sabır gerektiren bir teknik. Bir ağaçtan, ağaç gövdesi hasat edebilmek için, uzun yıllar çalışmak ve beklemek gerekiyor.

JAPON BAHÇELERİ

Japonlar, etkileyici bir bahçe kültürüne sahip. Ruhun huzur bulmasını amaçlayarak doğanın küçük bir minyatürü gibi tasarladıkları bahçeler gerçekten şahane. Pek çok ülkede Japon bahçeleri var. İstanbul’da, Eskişehir’de Konya’da ve Kırşehir’de de Japon bahçeleri bulunuyor.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Dayanışma köşemizin bu haftaki konuğu Sivrice’de yaşayan Ayla Ceylan. O, eski kotları el dikişiyle şahane çantalara, kırlentlere dönüştürüyor. Deriyle de el dikişli çantalar, cüzdanlar hazırlıyor. Makrameler ve el yapımı bileklikleri de var. Ürünleri incelemek ve sipariş vermek isterseniz Instagram'da '@aylcyln' adresine bakabilirsiniz.