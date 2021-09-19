Türkiye Bir aile, sobadan çıkan yangınla paramparça oldu! Baba ve 3 çocuğu öldü

Bir aile, sobadan çıkan yangınla paramparça oldu! Baba ve 3 çocuğu öldü

Türkiye

Bir aile, sobadan çıkan yangınla paramparça oldu! Baba ve 3 çocuğu öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sobadan çıkan yangın baba ve 3 çocuğunu hayattan kopardı. Anne ve bir çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

19 Eylül 2021, Pazar 09:38 Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti, anne ve bir çocuğu hastanede tedavi altına alındı.


Bağcaz Mahallesi'nde arkadaşlarına ait evde kalmaya gelen Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Arazözlerin de katıldığı çalışmayla alevler söndürüldü.

Evde bulunan baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Pınar (36) ile Eymen Bekçi (4) Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğu için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada çalışmalar esnasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri hastaneye götürüldü.


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