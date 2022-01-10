Türkiye Bir anda göçtü! Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Bir anda göçtü! Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Türkiye

Bir anda göçtü! Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Muğla'da internet kablosu döşemek için kazılan kanalda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi Kahraman Özkan (33), ekipler ve mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir iletişim firmasında işçi olarak çalışan Kahraman Özkan, internet kablosu döşemek için kazılan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanala girdi.

Özkan, yağmur nedeniyle gevşeyen toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Özkan'ı kurtarmak için küreklerle çalışma başlattı. Yaklaşık 500 metre mesafedeki Turunç İtfaiye Amirliği ekiplerinin de gelmesiyle kurtarma çalışması hız kazandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Özkan kurtarıldı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan tetkiklerinde vücudunda herhangi bir ezilme, kırık ve iç kanama olmadığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünün ardından Özkan, taburcu edildi.

Ali GÜNDOĞAN/DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Hakan Çelik
22'inci yılda liderliği bırakmadı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ya kaybederlerse...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beykent Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi alacak