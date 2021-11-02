Bir anda hayatı değişti! İlaçların yapamadığını 'Cash' yaptı

﻿﻿﻿İstanbul’da yaşayan 23 yaşındaki İrem Okyay, 12 yaşında içine kapandı, izlediği çizgi filmler ve oynadığı oyunlar değişti, hayali bir arkadaş edindi. ‘Şizofreni başlangıcı’ teşhisi konulan İrem’e ilaç tedavisi uygulandı ama fayda etmedi. Pedagoglar aileye “İrem’e çok hareketli bir köpek alın tamamen onunla ilgilensin” tavsiyesinde bulundu. Baba Tarık Okyay, Border Collie cinsi bir çoban köpeğini Ankara’da bulup, kızına hediye etti.





'HAYALİ ARKADAŞ' GİTTİ

Cash’in sorumluluğunu almasıyla birlikte İrem birden değişti, ilacı kesti, daha gerçekçi oldu. “Hayali arkadaşının nerede olduğunu” soran anne-babasına “Kendisi ve Cash arasında tercih yapmam gerektiğini söyledi, ben de Cash’i seçtim ve o gitti” diye cevap verdi. Hastalığı tamamen atlatan İrem bugün üniversitede genetik mühendisliği okuyor. Köpeği Cash ile birlikte seminerlere, yarışmalara katılıp dereceler alıyor.

"HER ŞEYİ CASH'E BORÇLUYUM"

Yaşama sevinci ile dolu sosyal bir kadına dönüşen İrem Okyay “Her şeyi Cash’a borçluyum. İyi ki var” diyerek köpeğine teşekkür ediyor.