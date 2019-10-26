Bir anda yola atladı! Kaza mı, intihar girişimi mi?

Dün akşam 19.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Yolu Baştabya Kışlası önünde bulunan tramvay durağına gelen 21 yaşındaki Seçil E. bir anda tramvay yolunun koruma çitlerinden ana yola atladı.

Sürücü ve askerler yardıma koştu

O sırada bir tekstil firmasına ait personel servisi minibüsü genç kısa çarptı. Yerde acı içinde kıvranan genç kızın yardımına araç sürücüsü ve Baştabya kışlasındaki askerler koştu.

Vücudunda çeşitli kırıklar oluştu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Seçil E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Çitlerin üzerinden yola atladı"

Minibüs şoförü Hüseyin Yavaş, “Tramvay yolundan aniden ana yola fırladı. Aracı durduramadım, vurdum. Arabayı durdurdum, müdahale ettim. Ambulansı çağırdık. Ambulans geldi aldı, götürdü" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, “Çitlerin üzerinden yola atladı. Bizi gördü durdu. Biz zaten hızlı geliyorduk. O anda vurduk" diye konuştu.

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis, olayın intihar girişimi mi kaza mı olduğunu araştırıyor.

DHA