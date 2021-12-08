Türkiye Bir anda yola atlayan at kazaya neden oldu!

Bir anda yola atlayan at kazaya neden oldu!

Türkiye

Bir anda yola atlayan at kazaya neden oldu!

Bursa'nın İnegöl'de başıboş bir at trafik kazasına neden oldu. Olayda ata çarptıktan sonra duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vurdu. Yaralı at olay yerinden uzaklaşırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 08:53 Son Güncelleme:
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Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen 03 EV 217 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için aniden yola çıkan ata çarptı.



2 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan At yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 2 araçta hasar meydana geldi.

Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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