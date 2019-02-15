Avcılar’da yaşayan Elif K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Miray bebeği, babası doktor doktor gezdirdi. Bebeğe teşhis konulamadı. Miray bebeğin, geçen yıl ağustos ayında durumu kötüleşti.

KAFATASINDA ÇATLAK, KARNINDA KANAMA VARDI

O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak, karnında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler, morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI!

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Miray bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU

Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ

Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.

'KIZIMA ISINAMADIM, ÖLMESİNİ İSTEDİM'

Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi. Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının "Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anne Elif K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Eylül Miray’a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.

Müslüm SARIYAR-Alper KORKMAZ/DHA



