Türkiye Bir annenin en zor anı... Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Bir annenin en zor anı... Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Türkiye

Bir annenin en zor anı... Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.

23 Şubat 2022, Çarşamba 23:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle 201 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin yanından ayrılarak evdeki diğer odaya giren Ali Özkeskin bir süre odadan çıkmadı.

Oğlunun sağlık durumundan şüphelenerek odaya giren Özkeskin'in annesi oğlunun yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Annesinin yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkeskin'in hayatını kaybettiğini belirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Özkeskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN (İHA)

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