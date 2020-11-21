Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas’ın başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’, bu akşam ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana geldi. Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen projede, ‘Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?’ ve ‘Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?’ soruları bir kez daha tartışmaya açılacak. Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı





Bir Annenin Günahı 1. bölüm özeti

Suna'nın oğlu Mert, çalıştığı fırında hastanelik olur. Çalışma arkadaşları onu hemen hastaneye yetiştirirler. Yoğun bakıma alınan Mert'in durumu kritiktir. Suna, oğlunun başına geleni duyunca üzüntüden çılgına döner. Soluğu hastanede alan Suna çaresiz bir duruma düşer. Oğlunun kurtulması için yüksek miktarda paraya ihtiyacı vardır. Tam bu sırada Sadri'den gelen teklifle ne yapacağını şaşırır.

Sadri ise, iş hayatında sıkıntılar çekmektedir. İflasın eşiğinde olan Sadri kurtulma yolları aramaktadır. Çocukluk arkadaşı ve çalışanı olan Çetin'den acı haberi alır. Şirketi iflas etmiştir. Sadri, iş hayatındaki kara lekeden kurtulmanın yollarını ararken tek çare olarak kendi hayatına son vermeyi düşünür. İşte bu anda Suna ile yolları birleşir. Ona kendisini öldürmesini teklif eder ve çocuğunun hayatını kurtaracak olan parayı vereceğini söyler. Suna zor bir kararın altında ezilmeye başlar. Ya Sadri'yi öldürerek çocuğunu kurtaracak, ya da teklifi reddedip oğlunu kaybedecektir.

Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın yazdığı Bir Annenin Günahı’nın kısa hikayesi ise şöyle;

Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…