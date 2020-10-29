Magazin Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri devam ediyor

Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri devam ediyor

Magazin

Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri devam ediyor

Kanal D’de başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’nın çekimleri hızla devam ediyor.

29 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yayınlanan tanıtımı ile dikkat çeken dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Ekrana gelmesine az bir süre kalan dizinin setindeki titiz çalışmayı yansıtan kareler, Bir Annenin Günahı’na dair daha da merak uyandırdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı”, dramatik hikayesiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor. 

Bir Annenin Günahı’ yakında ekranda.


İlgili Haberler
Hayranı olduğumuz Türk ünlüler, formunu nasıl koruyor?Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Elif Demirtaş Bilir
Nusret Gökçe dalga dalga yayıldı!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saadet Işıl Aksoy: "Buna kızım karar verecek"