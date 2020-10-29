Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri devam ediyor

Yayınlanan tanıtımı ile dikkat çeken dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Ekrana gelmesine az bir süre kalan dizinin setindeki titiz çalışmayı yansıtan kareler, Bir Annenin Günahı’na dair daha da merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı”, dramatik hikayesiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

‘Bir Annenin Günahı’ yakında ekranda.







