‘Bir Annenin Günahı’ ekrana damga vuracak

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas’ın başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’, cumartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek. Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen projede, ‘Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?’ ve ‘Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?’ soruları bir kez daha tartışmaya açılacak.







