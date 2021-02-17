Türkiye Bir annenin kayan araçtaki çocuğunu kurtarma çabası kamerada

Bir annenin kayan araçtaki çocuğunu kurtarma çabası kamerada

Türkiye

Bir annenin kayan araçtaki çocuğunu kurtarma çabası kamerada

Esenyurt'ta rampada kayan otomobilin içinde 3 yaşında çocuğu olan anne ve babanın çaresiz anları kameraya yansıdı. Küçük çocuk, hızla yokuş aşağı kayan otomobilin kendiliğinden durmasıyla şans eseri kurtuldu.

17 Şubat 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

Mucize kurtuluş kameraya yansıdı

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

Sabah saatlerinde kaza oldu

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu. Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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