Bir annenin mucizesi...

2000’de anne olan ve hayatının en mutlu anını yaşayan Berna Ergün’ün (46) yaşamı, 3 yıl sonra oğlu Mirza’ya otizm teşhisi konunca bir anda değişti. Kısa süre sonra eşiyle de boşanan Berna Ergün’e doktorlar “Çocuğunuz konuşamayabilir. İçine kapanıklığı geçmeyebilir. Ne kadar eğitim alsa da hayatını kendi başına sürdüremeyebilir” dedi. Berna Ergün işte o gün, dış ticaretle uğraştığı şirketini kapatıp kendisini Mirza’ya adadı.

GELECEĞİN FAZIL SAY’I

24 saatini oğlu ile geçirmeye başladı. Yolculuk uzun ve zordu. Ancak Mirza bu emeğin karşılığını verdi. “İlkokula gidemez” denilen Mirza, bugün Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı’nda okuyan 19’unda bir delikanlı. Piyanoya olan yeteneğiyle geleceğin Fazıl Say’ı olarak gösteriliyor. “Ben oğlumla yeniden doğdum” diyen Berna Ergün ise artık başka otizmli çocuklara yardımcı olmak için kolları sıvadı. Şimdi üniversitede ‘Çocuk Gelişimi’ okuyor