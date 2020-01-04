ABD'li Fox News televizyonunun eski sunucularından Courtney Friel, gelecek hafta yayımlanacak olan ‘Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News’ adlı anı kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz başkan olmadan önce kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu öne sürdü. Trump'ın kendisine telefonda 'kanalın en seksi sunucusu' dediğini iddia eden 39 yaşındaki Friel, ABD Başkanının "Bir ara ofisime gelmelisin, böylece öpüşebiliriz" dediğini, kendisinin ise "Sanırım ikimiz de evliyiz" cevabını verdiğini aktardı. Friel "Bu teklif Trump'ın başkanlık kampanyası döneminde ifadesiz bir suratla haber sunmamı zorlaştırdı" diyerek daha önce Trump'ı tacizle suçlayan tüm kadınlara inandığını belirtti. Söz konusu teklifin ne zaman gerçekleştiği detayını vermeyen Friel, Fox News televizyonunda 2007 ile 2013 yılları arasında çalışmıştı.

20'den fazla kadın tacizle suçladı

1980'ler ile 2016 arasında 20'den fazla kadın ABD Başkanı Donald Trump'ın tacizine uğradığını iddia etti. Trump tüm iddiaları reddederken Beyaz Saray ise tüm kadınların 'yalan söylediği' açıklamasını yapmıştı. Trump, 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek "O, benim tipim değil" demiş ve büyük tepki toplamıştı.