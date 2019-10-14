Bir avuç fındık, tazminatsız kovdurdu

Bursa’da bir otelde kat görevlisi olarak çalışan genç, iddiaya göre, müşterinin yarım bıraktığı patates cipsini alıp şahsi dolabına koydu. Diğer görevlilerin durumu otel yönetimine bildirmesi üzerine dolapta arama yapıldı. Kat görevlisinin dolabında; patates cipsi, bir avuç fındık ve reçel ele geçirildi. Daha önce de muhtelif vukuatlar sebebiyle hakkında tutanak tutulan işçi, tazminatsız şekilde işten atıldı.

TAZMİNATSIZ ATILDI

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan otel görevlisi, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini belirterek otel işletmecisinden kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarının tahsilini istedi. Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandığı, yıllık izin ücretlerinin ödendiği gerekçesiyle taleplerin reddine karar verdi. Karar, davacı vekilince temyiz edildi. Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi ise işçinin tazminatsız şekilde işten atılması yönündeki mahkeme kararını onadı.