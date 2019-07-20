Bir ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı Çanakkale'nin Biga ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olan S.K., girdiği evden para, altın, cep telefonu ve laptop çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı