Bir baba, bir enişte... Korkunç istismar!

Ayazağa'daki bir ilkokulda 5. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki E.U. rehber öğretmenine, eniştesinin kendisine dokunduğunu anlattı. Yapılan soruşturma sonrası 11 Ocak 2018’de tutuklanan Telat A. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yapılan karar duruşmasında mağdur E.U.’nun avukatı Taciser Ülkü Levent, çocuğun halen psikiyatri tedavisi gördüğünü belirterek eylemlerin değerlendirilmesinde sanığın her olaydan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

ÖZ KIZI İÇİN DE YARGILANIYOR

Kararını açıklayan mahkeme sanık Telat A.’nın küçük kıza karşı birden fazla kez cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Telat A.’ın 3 yaşındaki öz kızını istismar ettiği davada ise mart ayında yapılacak olan duruşmada karar çıkması bekleniyor.

İNDİRİMSİZ 48 YIL

Adana’da, 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve çocuklara cinsel organını gösteren İsmet Çalışkan’ın davası sonuçlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Çalışkan’a ‘çocuğa karşı cebir kullanarak istismar’ suçundan 27 yıl, ‘cinsel amaçlı hürriyeti sınırlama’ suçundan 15 yıl ve ‘cinsel taciz’ suçundan da 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 47 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hiçbir indirime gitmezken, ceza Bölge Adliye Mahkemesi’nde onaylandı. Çalışkan’ın üç kez uyuşturucu kullanmak ve bir kez de yaralama suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Hürriyet - İsmail Saymaz