Bir Baba Hindu filmi, Hintli bir yoga hocasına aşık olan bir mafya babasının komik hikayesini ekranlara taşıyor. Sermiyan Midyat tarafından yazılıp yönetilen filmin başrolünde de yine aynı isim bulunuyor. İşte Bir Baba Hindu filmi hakkında merak edilen diğer detaylar…

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ HİNDİSTAN’DA MI?

Sevdiği kadının ardından Hindistan’a giden mafya babasının hikayesinin anlatıldığı Bir baba Hindu filminin başlangıç sahneleri İstanbul’da çekilirken, filmin ilerleyen bölümleri Hindistan’da çekildi.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fadıl, bölgenin en acımasız mafya babası olarak nam salmıştır. Ancak günün birinde bu sert adam, Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık olur. Gundhi’nin Fadıl’ın malikanesinden kaçırılmasının ardından, Fadıl sevdiği kadını bulmak için en güvendiği arkadaşı Hulusi’yi yanına alarak Hindistan’a gider. Fadıl’ın tek amacı, Gundhi’yi kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır.

Ancak işler hiç de tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Çünkü, Gundhi’nin annesi de Hindistan’da çok güçlü bir mafya örgütünün lideridir. Fadıl, arkadaşı Hulusi ve Mumbai’de çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi’ye aramaya ve ona ulaşmaya çalışırken, Fadıl’ın ailesinin de Mumbai’ye gelmesiyle işler iyice karmaşık bir hal alır.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?