Bir Baba Hindu filmi, “Bir mafya babası Hintli bir yoga eğitmenine aşık olursa ne olur”? sorusunu oldukça eğlenceli ve ilginç bir şekilde anlatıyor. İşte, Bir Baba Hindu filminin konusu, oyuncuları ve film hakkında merak edilen tüm detaylar…

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sermiyan Midyat'ın yazıp, yönetip oynadığı Bir Baba Hindu filminin bir bölümü İstanbul’da bir bölümü ise Hindistan’da çekildi.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU

Fadıl, bölgenin en acımasız mafya babası olarak nam salmıştır. Ancak günün birinde bu sert adam, Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık olur. Gundhi’nin Fadıl’ın malikanesinden kaçırılmasının ardından, Fadıl sevdiği kadını bulmak için en güvendiği arkadaşı Hulusi’yi yanına alarak Hindistan’a gider. Fadıl’ın tek amacı, Gundhi’yi kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır.

Ancak işler hiç de tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Çünkü, Gundhi’nin annesi de Hindistan’da çok güçlü bir mafya örgütünün lideridir. Fadıl, arkadaşı Hulusi ve Mumbai’de çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi’ye aramaya ve ona ulaşmaya çalışırken, Fadıl’ın ailesinin de Mumbai’ye gelmesiyle işler iyice karmaşık bir hal alır.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN OYUNCULARI