Türkiye Bir babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedeninin başında bekledi

Bir babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedeninin başında bekledi

Türkiye

Bir babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedeninin başında bekledi

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Elabaci'nin cansız bedeni bulundu. Gırtlak kanseri olan Salih Elabaci, oğlunun cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.

03 Ağustos 2021, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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Dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına gelen Ahmet Elabaci, serinlemek için elbiseleriyle suya atladı. Yüzme bilmediği, arkadaşlarına özenerek kanala girdiği belirtilen Elabaci, akıntıya kalıp, suda sürüklenmeye başladı. Elabaci'yi kurtarmayı başaramayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Elabaci için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Bugün sabah saatlerinde kanaldaki suyun çekilmesiyle birlikte Ahmet Elabaci’nin babası Salih Elabaci (46) ve yakınları kanalda kendi imkanlarıyla arama yaptı. Elabaci’nin suya girdiği noktaya 7 kilometre mesafedeki Alihocalı Mahallesi'nde yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Gırtlak kanseri olan Salih Elabaci, oğlunun cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı. Elabaci, bu sırada Kuran-ı Kerim açıp dinlediği telefonu da oğlunun cesedinin üzerine bıraktı.

Ahmet Elabaci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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