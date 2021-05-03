Türkiye Bir babanın en zor anı! Bebeğinin cansız bedenini böyle taşıdı

Bir babanın en zor anı! Bebeğinin cansız bedenini böyle taşıdı

Türkiye

Bir babanın en zor anı! Bebeğinin cansız bedenini böyle taşıdı

Gaziantep’te, baba Saadettin Aksoy havale geçiren 2 aylık bebeği Esvet Asaf Aksoy'un cenazesini kucağında taşıdı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, havale geçiren 2 aylık Esvet Asaf Aksoy, hayatını kaybetti. Baba Saadettin Aksoy, otopsinin ardından bebeğinin cenazesini alıp, kucağında otomobiline götürdü.

Tekstil fabrikası işçisi Saadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Ölümü ile ailesini yasa boğan Asaf bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bugün otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi, babası Saadettin Aksoy'a teslim edildi. Saadettin Aksoy, Adli Tıp Kurumu morgundan aldığı çocuğunun cenazesini kucağında otomobiline taşıdı.

Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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