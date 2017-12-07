Bir bardak su ile evinizdeki negatif enerjiyi tespit edin!

Hangi ortamda olursak olalım bulunduğumuz yerden muhakkak bir enerji alır veya veririz. Duygu ve düşüncelerimiz aynı anda birleşip bir enerji akımı oluştururken aynı zamanda ortamda olan negatif enerjileri de çeker. Komşularımız, akrabalarımız veya arkadaşlarımız bazı zamanlar negatif enerji vererek sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyorlar.Negatif enerji, evinize girdiği zaman birçok konuda sizleri etkileyebilir. Yorgunluk, baş ağrıları, aile üyeleri veya arkadaşlar arasındaki ilişkilerde pek çok olumsuzluklar yaratabilir.Bu belirtileri çoğu zaman anlamakta ve tespit etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak yinede kaynağını bulamasanız bile birazdan vereceğimiz yöntem negatif enerjiyi tespit etmeniz konusunda oldukça etkili olacak.Bir su bardağının içine bardağın üçte biri kadar deniz tuzu dökün. Daha sonra bardağı ağzına kadar suyla doldurun. En çok negatif enerji hissettiğiniz odanın belli bir yerinde bardağı 1 gün boyunca bekletin. Yalnız kimsenin bardağa dokunmadığından emin olmanız gerekir. 1 gün sonra bardağa baktığınızda bardak bıraktığınız gibiyse o bölgede negatif enerji yok demektir.Ancak is gibi lekeler ya da bulanıklıklar varsa bu negatif enerjiyi yakaladığınız anlamına gelmektedir.Odanızın belli yerlerinde de aynı yöntemi uygulayarak küçük bir keşfe çıkabilirsiniz.