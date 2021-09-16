Magazin Bir Başka Güzel yarışmacıları ve jüri kimler? 1 Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?
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Bir Başka Güzel yarışmacıları ve jüri kimler? 1 Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

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Bir Başka Güzel yarışmacıları ve jüri kimler? 1 Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

Bir Başka Güzel yarışması 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezona yeni bir soluk getiren yarışmada birbirinden güzel 12 yarışmacı büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Bir Başka Güzel yarışmacıları ve jüri kimler? 1 Başka Güzel programına nasıl başvuru yapılır?

16 Eylül 2021, Perşembe 15:05 Son Güncelleme:
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Bir Başka Güzel yarışması yeni sezonda ekranlarda moda rüzgârı estiriyor. Esra Eron’un eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada 12 yarışmacı önce takımı için sonra da kendisi için yarışacak. İşte, 1 Başka Güzel programının formatı, jüri üyeleri ve yarışmacıları…

BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Bir Başka Güzel yarışmasında başvuruda bulunan binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. 

BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bir Başka Güzel'in jürisi;

  • Raşit Bağzıbağlı,
  • Emina Jahoviç ve
  • Bige Daruga Çalışkan'dan oluşuyor. 

BİR BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI KİMLER?

Bir Başka Güzel yarışmacıları binlerce adayın arasında seçilen 12 isimden oluşuyor ve format gereği yarışmacılar 6 kişiden oluşan iki gruba ayrılıyor.

Bir Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri:

  • Dilşah,
  • Elmas,
  • Tanya,
  • Kardelen,
  • Aisha,
  • Melika.

Bir Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri:

  • Ebrar,
  • Zahra,
  • Büşra,
  • Nur,
  • Gaye,
  • Ece.

1 BAŞKA GÜZEL PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1 Başka Güzel programına başvuru yapmak için Show TV’nin resmi internet sayfasından başvuru yapılabiliyor.

 

 

 

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