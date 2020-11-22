Dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Derya Karadaş, Tülin Özen, Bige Önal ve Alican Yücesoy’la beraber performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de Funda Eryiğit’ti.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide 'Ruhiye' rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Eryiğit 1984 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralı. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2002 – 2003 sezonunda Orman Postacısı adlı oyunla Tiyatro Alkış’ta profesyonel tiyatro hayatına başladı. 2003 – 2004 sezonunda 'Bir Kümes Müzikali' ve 'Senin Elin Nerdeydi?' adlı oyunlarda rol aldı.

2008 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı “Canım Ailem” dizisinde Seyhan karakterini canlandırdı. Bu dizide Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu “Karadayı” dizisinde Mahir'in sevgilisi rolüyle Belgin karakterini canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 1.72 metre boyunda ve 52 kilo olan Funda Eryiğit, Can Kırıkları adlı dizide de Komiser Zeynep karekterini canlandırdı. Son olarak ise "Bir Başkadır" dizisinde Ruhiye karakterine hayat verdi.

Berkun Oya, 3 Mart 1977 yılında Bursa'da doğdu. Çerkes asıllı Türk tiyatro yazarı, tiyatro ve sinema yönetmeni olan Berkun Oya 43 yaşında. Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğunu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT’de yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005’te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.

2007 yılında vizyona girmiş olan "İyi Seneler Londra" başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'de 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.

2010 yılında International Royal Court Residency programı dâhilinde The Royal Court Theatre’da tamamladığı Güzel Şeyler Bizim Tarafta tiyatro oyunu ile, 2011 yılında Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.







